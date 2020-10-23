В Уфе нашли подрядчика, который за 588 млн рублей проведет капремонт в жилых домах

По информации, указанной на сайте госзакупок, заказчиком выступил фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Стоимость контракта составила 588,6 миллионов рублей.
По условиям контракта, компания должна будет отремонтировать системы электро-, тепло- и водоснабжения, а также ремонт фасадов и крыш. Работ должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.
По данным «Спарк-Интерфакс», компания «СМУ-8» была создана в 2013 году. Доходы фирмы в 2019 году составили более 427 миллионов рублей. Владельцем является Сергей Журавлев.