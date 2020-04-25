В Уфе вновь проведут отбор проектировщика капремонта моста через Белую

В Уфе объявлен повторный конкурс на отбор проектировщика капитального ремонта старого Бельского моста в створе улицы Воровского, по пути в аэропорт. Подробности о предстоящем тендере изложены на портале госзакупок.

Как следует из закупочной информации, подрядчику предстоит выбрать материалы несущих конструкций и ограждений безопасности, вид асфальтобетонного покрытия, а также обеспечить освещение дороги, границы работ с примыканием к существующей дорожной сети. Важно отметить, что работа моста с учетом современных нагрузок не должна отразиться на его архитектурном облике.

Начальная цена контракта — 51,55 млн руб., средства должны быть выделены из городского и регионального бюджетов.

Проект должен быть выполнен к 30 апреля 2021 года.

В целом капремонт моста в 2018 году оценивался в 1,2 млрд руб.