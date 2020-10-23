В Башкирии потратят свыше 500 млн руб на определение границ памятника природы Куштау

В Башкирии потратят свыше 500 млн руб на определение границ памятника природы Куштау

Вчера, 18:33ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: sm-news.ru
Министерство земельных и имущественных отношении Башкирии ищет подрядчика, который определит границы особо охраняемой территории памятника природы «Гора Куштау» и её охранной зоны.

По данным, опубликованном на сайте госзакупок, подрядчик должен подготовить все необходимые документы, которые попадут в единый госреестр недвижимости. Стоимость контракта составляет 526,3 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 29 октября. Сам аукцион состоится 2 ноября. Победитель, получивший госконтракт, обязуется выполнить вышеуказанные работы до 25 декабря 2020 года.

Напомним, постановление правительства РБ об определении нового статуса Куштау было подписано 2 сентября. Согласно документу, администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов рекомендуется производить разработку схем землеустройства и планировки с учётом режима особо охраняемой природной территории.

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