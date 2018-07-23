В Башкирии будут пересмотрены налоговые льготы

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов поручил всем министерствам и ведомствам провести тщательный анализ установленных в пределах их компетенции налоговых льгот.

- Льготы рассматриваются как часть налоговых расходов, которые предоставляются по соответствующим направлениям деятельности и предполагают затраты из бюджета для достижения конечных целей, - пояснил Рустэм Марданов. - Если же окажется, что предоставленные налоговые льготы не способствуют достижению поставленных целей в виде тех или иных социальных и экономических результатов, то они должны быть пересмотрены или отменены.

Как пояснил Рустэм Марданов, подобная работа по пересмотру налоговых льгот, в принципе, осуществлялась ежегодно. Однако в этом году методика для ее проведения, рекомендованная федеральным центром, носит более жесткий характер.