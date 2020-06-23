Глава ТПП России рассказал о предстоящем подведении итогов журналистского конкурса

Сегодня, 23 июня, в режиме онлайн пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», который совместно организовали Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

Как пояснили организаторы, в этом году мероприятие проходило в непривычном онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавируса. В целом в конкурсе приняли участие 70 регионов с 390 заявками от представителей СМИ. Большую активность проявили наши региональные журналисты.

В рамках мероприятия пройдёт мастер-класс «Трансформация деловых СМИ», а сама процедура награждения будет проходить в онлайн-режиме. Будет возможность пообщаться с ведущими журналистами, с деканом и преподавателями факультета журналистики МГУ.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, бизнесу всегда были близки проблемы средств массовой информации, тем более что СМИ — это по большому счету тоже бизнес.

- Что такое для бизнеса средства массовой информации? Это дополнительный игрок в команде. Потому что мы, когда какие-то вещи отстаиваем, когда мы пытаемся доказать и органам власти, и иногда обществу, что нужно именно так действовать, именно так поступать, то у нас, конечно, опора всегда на средства массовой информации, - поделился мнением Сергей Катырин.

По его мнению, победа во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», в первую очередь, даст журналистам признание как талантов и мастерства, так и профессионализма.