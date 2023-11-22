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ТПП РФ

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2023
На МНБ-2023 предложили интегрировать единую торговую площадку ТПП с платформами ШОС
В резолюцию круглого стола «Сотрудничество в рамках ШОС. Межрегиональный диалог» Международной недели бизнеса вошел проект интеграции ЕТП ТПП с цифровыми закупочными платформами ШОС. Инициативу озвучил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
22 ноября 2023, 16:50
197 миллиардов рублей: как устроены деловые мероприятия в России
7 ноября 2023, 12:22
2022
Добро пожаловать: как в Башкирии развивается гостиничный бизнес
7 октября 2022, 07:53
Поле экспериментов: как Башкирия помогает стране развить внутренний рынок зерна
8 сентября 2022, 12:44
Доисторические рисунки и лучшие санатории: как в Башкирии развивают туризм
8 июля 2022, 06:36
Два предприятия-экспортера Башкортостана стали лауреатами конкурса «Золотой Меркурий»
Итоги были подведены на заседании Национального экспертного совета под руководством президента ТПП РФ Сергея Катырина.
17 мая 2022, 06:10
Цена литературы: как книжная отрасль Башкирии отреагировала на пандемию
11 февраля 2022, 11:43
2021
ТПП Башкирии определило победителей регионального этапа премии «Золотой Меркурий»
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан подвела итоги регионального этапа ежегодного конкурса Национальной премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года.
30 марта 2021, 15:50
2020
Глава ТПП России рассказал о предстоящем подведении итогов журналистского конкурса
Сергей Катырин пояснил, как пройдет церемония награждения лучших журналистов в режиме онлайн.
23 июня 2020, 08:55
ТПП России приглашает обсудить оптимизацию госзакупок товаров, работ и услуг
В рамках вебинара планируется рассмотреть оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, который предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур.
11 июня 2020, 15:41
ТПП ознакомит с защитой географических названий при регистрации товарных знаков
16 июня 2020 г. при поддержке Экспертного совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности состоится семинар ВОИС «Защита географических названий путем регистрации коллективных и сертификационных товарных знаков».
10 июня 2020, 10:28
ТПП Башкирии приглашает на бесплатный семинар об обязательной маркировке товара
На конференции эксперты прокомментируют спорные вопросы об изменениях в законодательстве и разъяснят острые и сложные моменты.
8 июня 2020, 09:04
Глава ТПП Башкирии принял участие в видеосовещании с президентом ТПП России
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в ВКС с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, которое прошло сегодня 3 июня 2020 года.
3 июня 2020, 17:28
Глава ТПП России рассказал о Дне предпринимательства в условиях пандемии
Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал о текущей ситуации и предложениях по оказанию поддержки предпринимателям.
26 мая 2020, 08:09
ТПП России призвала деловых людей принять участие в тематическом флешмобе
Флешмоб для представителей бизнеса от Торгово-промышленно палаты России приурочен ко Дню российского предпринимательства.
20 мая 2020, 11:23
ТПП России замерила давление на малый и средний бизнес в стране во время пандемии
С этой целью запущен Всероссийский оперативный опрос предпринимателей «Бизнес-барометр страны».
21 апреля 2020, 10:23
Форс-мажору вопреки: ТПП помогает предпринимателям выстоять при угрозе коронавируса
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, какую поддержку ТПП оказывается малому и среднему бизнесу в нынешнее непростое время.
18 апреля 2020, 07:49
2019
Акция «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» подвела итоги года
24 декабря 2019, 05:24
ТПП РФ рассчитывает вывести из тени семейный бизнес новыми законами
20 декабря 2019, 08:24
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: на интернет-платформе «За бизнес» уже 275 жалоб
29 ноября 2019, 09:30

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