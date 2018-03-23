Какие предметы мебели в России стали самыми популярными

Согласно социологическим опросам, диван – мягкий, любимый и такой родной – на первом месте. Даже кровать – казалось бы, пальма первенства должна принадлежать ей – с большим отрывом позади, как и другие предметы квартирной обстановки, такие как, шкаф и тумба для телевизора. Самым невостребованным в современной квартире оказался сервировочный столик.

Тем временем мебельный рынок России по данным статистики растет: в 2017 году он увеличился на 3 процента. Общий объем рынка равен примерно 370 млрд рублей. Часть, примерно в районе 40 млрд рублей – поставки для государственных нужд. К примеру, одним из поставщиков мебели для высших должностных лиц России является крупное мебельное производство, расположенное в Уфе.

К слову, в России сегодня работает более 5000 компаний, производящих мебель, около 500 из них – крупные. Отечественной мебелью они обеспечивают почти 60% российского рынка.

- Сегодня задача стоит максимум: всё то, из чего делается мебель, должно производиться в России. И нужно осваивать зарубежные рынки, что, в общем-то, неплохо уже сегодня делается, – сказал в интервью программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Касательно материалов, из которых делается современная мебель: Россия сегодня является одним из главных мировых производителей древесных плит, как одного из главных конструкционных материалов. Причем, речь идет не только о количественных показателях: оснащение предприятий и качество продукции находятся на более чем достойном мировом уровне.

Заметным подспорьем российским производителям, скорее всего, станет запрет на покупку зарубежной мебели для государственных нужд. Он действует уже с декабря прошлого года. Сейчас в задачах у производителей - наладить производство еще и отечественной фурнитуры.

И конечно же, главным фактором успешного развития любого предприятия является производство продукции качества, удовлетворяющего любого потребителя, а также следование современным тенденциям рынка. Среди которых, например, оснащение мебелью новых квартир. Это когда покупателю предлагается не просто квартира с чистовой отделкой, но и в целом, что называется «под ключ» – купил, и сразу живешь.

В такой квартире не только сделан привычный ремонт, но и применены какие-то дизайнерские решения, а жилое пространство обставлено подходящей конкретному покупателю мебелью. Такая форма продаж жилой недвижимости в последнее время становится очень популярной.