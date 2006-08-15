В Башкирии в коррекционной школе родители сдавали деньги на диван и шторы

Прокуратура пресекла незаконные сборы с родителей детей-инвалидов.

В башкирском городе Сибай прокуратура проверила жалобу на незаконный сбор денег в коррекционной школе, где обучаются 109 детей-инвалидов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.

-В этой школе с родителей учащихся 3 класса незаконно собирались денежные средства на покупку дивана и штор для классной комнаты, - сообщили в прокуратуре. - Данное решение было закреплено в протоколе родительского собрания, который не носит обязательный характер. Законодательство гарантирует бесплатность и общедоступность образования и разрешает внесение в учебное заведение лишь добровольного пожертвования, размер которого определяет сам гражданин.

Как выяснилось, родительские деньги не вносились на расчетный счет школы, а передавались в руки классному руководителю.

- По данному факту прокуратура внесла в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого незаконные поборы прекращены, деньги возвращены родителям, - уточнили в прокуратуре. - За допущенные нарушения красный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

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