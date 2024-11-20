Купить квартиру

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Вы не поверите: квартиры в Уфе подешевели
20 ноября, 14:34
Льготная ипотека на новостройки скоро закончится
с 2020 года ипотечные кредиты стали более доступными, и люди активно этим пользовались.
20 июня, 12:58
Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии
Получить земли в Иглинском районе Башкирии могут две категории граждан-льготников, следует из информации на сайте Минземлеимущества.
1 апреля, 04:17
2019
Башкирия оказалась в хвосте рейтинга по доступности жилья
В среднем на квартиру в 60 «квадратов» семье в Башкирии надо копить 6,7 лет.
1 июля 2019, 10:49
Самая дорогая квартира в Уфе, выставленная на продажу, стоит 28 млн рублей
3 марта 2019, 12:08

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