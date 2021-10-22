Зарубежные фонды Ходорковского нарастили выдачу грантов к выборам в России

Журналисты RT выяснили, что в минувшем году фонды Ходорковского и его сына профинансировали проекты на сумму около миллиона долларов. Издание пишет, что на это указывают недавно обнародованные финансовые отчетности.
По мнению экспертов, фонды стали намного более активными в преддверии выборов в России. Ходорковский сейчас выполняет фактически функцию «дублера Навального», и принадлежащие ему фонды выступают в качестве прикрытия для вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа, считают специалисты.
Михаил Ходорковский владеет зарегистрированным в Лондоне фондом Future of Russia Foundation*. Его сыну Павлу принадлежит Institute of Modern Russia**, базирующийся в Нью-Йорке.
* Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории РФ на основании решения Генпрокуратуры от 30.06.2021 г.
** Institute of Modern Russia (Институт современной России) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017 г.