Экскурсии в пещеру Шульган-таш в Башкирии подорожали

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В заповеднике "Шульган-Таш"увеличилась стоимость экскурсий. Новый перечень услуг и цен согласован с минприроды России.
Как следует из сообщения на официльном сайте заповедника, рост цен составил до 17 процентов. В сообщении подчеркивается, что это немного, так официальная инфляция в 2014-2016 годах составила 28 процентов.
Теперь вход в музейно-экскурсионный комплекс для взрослого человека в летнее время составляет 280 рублей - на 40 рублей дороже. В выходные и праздники придется заплатить на 30 рублей больше - 350
Зимой билет стоит 250 рублей, раньше билет стоил 180 рублей.
Последний раз цены на посещение пещеры менялись три года назад.
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