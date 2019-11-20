Сбербанк назвал самые «безналичные» города Республики Башкортостан

В III кв. 2019 г. россияне оплатили 48,7% товаров и услуг по безналу .

По прогнозу аналитиков проекта « СберДанные » , уже в IV кв. впервые удастся преодолеть отметку в 50%.

Лидером по доле безналичных платежей стала Республика Карелия ( 58,1% ) .

Среди отдельных городов снова на первых местах — Петрозаводск и Сыктывкар, жители которых почти 60% покупок совершают по карте.

Сразу 4 города Республики Башкортостан попали в ТОП-100 «безналичных» городов России.

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России.

В III кв. 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV кв. наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016-го.

В III кв. в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидеры по «торговому безналу» — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%). В рейтинге самых «безналичных» регионов у Республики Башкортостан 30-я позиция. Доля безналичных платежей здесь 49,3%. Она на 5,3 п.п. выше, чем годом раньше, так что велика вероятность, что в IV квартале регион преодолеет 50%-й барьер.

В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кв. 2018 г. продолжается во всех субъектах РФ.

Высокие темпы роста — у регионов, которые еще не входят в число «безналичных» лидеров. Самый высокий прирост — у Чукотского АО (доля б/п — 54,1%) и Камчатского края (доля б/п — 53,9%).

Также аналитики «СберДанных» проанализировали проникновение безнала в 300 самых населенных городах. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля б/п — 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%). В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами в первой десятке самых «безналичных» городов — 5,8 п. п. г/г.

Стремительный уход от бумажных денег произошел в Белорецке (Республике Башкортостан), где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п. п. г/г). Помимо этого, еще 4 города региона попали в ТОП-100 самых «безналичных» городов России в рейтинге Сбербанка.

Наибольшая доля безналичных платежей была зафиксирована в Уфе (51,2%), при этом за год она выросла на 5,2 п.п. Столица региона занимает 59-ю позицию.