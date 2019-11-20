В форуме «Свое дело» от Сбербанка приняло участие более 600 предпринимателей

5 известных экспертов не только давали конкретные работающие инструменты, но и сделали разбор нескольких реальных кейсов башкирских бизнесменов.

Форум состоялся в рамках образовательного проекта дочерней организации банка «Деловая среда». Открыл мероприятие Андрей Волчик, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка. Он рассказал о целях форума и пожелал удачи спикерам и участникам мероприятия. Первыми из экспертов выступили Игорь Манн, российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии и Владимир Герасичев, генеральный директор компании «Business Relations», преподаватель бизнес школы МВА. Мероприятие длилось весь день. Вход был свободным по предварительной регистрации.

Особенность этого форума – разбор реальных кейсов двух башкирских компаний в формате ток-шоу. Предприниматели на сцене поделились своими проблемами и получили уникальные советы от экспертов, которые применимы для развития бизнеса и других участников форума. Через два месяца после форума съемочная группа вернется повторно к этим предпринимателям и в финальном сюжете покажет, насколько советы спикеров помогли росту эффективности их бизнеса.

«Эксперты, которые выступали сегодня, давали инструменты, проверенные на опыте большого количества компаний со всей России. Я уверен, что каждый вынес для себя что-то полезное, что сможет воплотить в жизнь. Те, кому повезло быть «разобранными» нашими спикерами, повезло вдвойне: они получили бесплатные советы относительно именно их бизнеса от людей, консультации которых выводят бизнес на качественно новый уровень, - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Форум посетило большое количество предпринимателей. Это говорит о том, что представители нашего малого и среднего бизнеса – люди целеустремленные, желающие учиться и развиваться, а это, на мой взгляд, важнейшие качества успешных бизнесменов».