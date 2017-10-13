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В Башкирии появится «Издательский дом «Уфа»
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Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Башкирии появится «Издательский дом «Уфа»

13 октября 2017, 15:26ОбществоКарина МамаеваФото: Администрация Уфы
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