В Башкирии появится «Издательский дом «Уфа»

Уфимская администрация готовится принять постановление о создание бюджетного учреждения «Издательский дом «Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что издательский дом будет создан на основе слияния трех уже существующих структур, таких как: муниципальное учреждение «Уфа-Ведомости», унитарное предприятие «Редакция газеты «Вечерняя Уфа» и «Редакция газеты «Киске Өфө». На данный момент проходит регистрация постановления.

Как сообщили в уфимской мэрии, такое решение было принято с целью повысить эффективность работы трех редакций, которые выпускают газеты популярные газеты «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Киске Өфө», «Уфимские ведомости», журнал «Уфа».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что возглавить новый издательский дом может экс-директор БСТ Азамат Альмухаметов, однако он эти слухи опроверг, сообщив, что узнал и о будущем холдинге, и о собственных перспективах возглавить его от журналиста ИА "Медиакорсеть". Кто на самом деле станет во главе издательского дома «Уфа» пока неизвестно.