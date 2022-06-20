Сколько в Башкирии необходимо зарабатывать в месяц для выживания

Так, фиксированная стоимость набора потребительских товаров и услуг в Башкирии, в апрель 2022 года составляет 18 704,9 рубля. Как уточняет Росстат, данный расчет больше на 1,1% в сравнении с показателями марта текущего года.
По России средняя стоимость набора составляет 20 081,6 рубля, по Приволжскому округу — 18 199,2 рубля. Наибольшая сумма набора потребительских товаров и услуг для выживания в Чукотском автономном округе — 32 189,5 рубля.
Отметим, что в данный набор входят цены на 30 видов продовольственных и 41 вид непродовольственных товаров, а также 12 видов услуг. При расчете стоимости учитываются и жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, что в Башкирии с 1 июня был увеличен размер прожиточного минимума до 12 110 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 13 200 рублей, для пенсионеров — 11 474 рубля, для детей — 11 747 рублей.
Кроме того, на 10% был увеличен минимальный размер оплаты труда, теперь в среднем по стране он составляет — 15 278 рублей.
Тем временем, республиканские власти заявляли, что по итогам 2021 года средняя заработная плата в Башкирии превысила отметку в 41 тысячу рублей, а уровень безработицы составил 4,3%.