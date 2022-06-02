В Башкирии увеличили прожиточный минимум

Правительство Башкирии опубликовало постановление об увеличении прожиточного минимума. Так, на душу населения он будет составлять 12 110 рублей вместо прежних 11 009 рублей.
Кроме того, в постановлении сообщается, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения выросла до 13 200 рублей, для пенсионеров — до 11 474 рубля, а для детей — до 11 747 рублей. Ранее для данных категорий граждан он составлял 12 000 рублей, 10 431 рубль и 10 679 рублей соответственно.
Подчеркивается, что данное постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года и будет действовать до 31 января 2022 года.
Ранее мы сообщали, как индексация прожиточного минимума и МРОТ отразится на детских пособиях в Башкирии.