В Башкирии увеличили прожиточный минимум

С 1 июня в республике увеличена сумма прожиточного минимума на душу населения, а также для трудоспособного населения, для пенсионером и детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Правительство Башкирии опубликовало постановление об увеличении прожиточного минимума. Так, на душу населения он будет составлять 12 110 рублей вместо прежних 11 009 рублей. Кроме того, в постановлении сообщается, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения выросла до 13 200 рублей, для пенсионеров — до 11 474 рубля, а для детей — до 11 747 рублей. Ранее для данных категорий граждан он составлял 12 000 рублей, 10 431 рубль и 10 679 рублей соответственно. Подчеркивается, что данное постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года и будет действовать до 31 января 2022 года. Ранее мы сообщали, как индексация прожиточного минимума и МРОТ отразится на детских пособиях в Башкирии.

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