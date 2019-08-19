Счетная палата: экономика России падает из-за снижения количества занятого населения
Эксперты Счетной палаты подсчитали, что в первые шесть месяцев текущего года численность занятого населения в Российской Федерации сократилась на 700 000 человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Именно снижение количества трудоустроенных граждан сдерживает рост экономики страны. Об этом информирует RNS.
Счетная палата подготовила аналитическую записку «Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе-июне 2019 года». Из приложения к документу следует, что в первом полугодии 2019 года число трудоустроенных жителей России снизилось. При этом количество безработных тоже упало. Уменьшение количества рабочей силы в стране может быть фактором, который замедляет экономический рост.
Так в январе-июне нынешнего года в РФ численность занятых в экономике граждан была равна 71,5 миллиона человек. Это на 700 000 человек меньше чем в первом полугодии прошлого года, сообщили в Счетной палате.
В ведомстве добавили, что в первые шесть месяцев 2019 года число безработных россиян сократилось на 200 000 — до 3,5 миллиона человек в сравнении с тем же периодом 2018 года. Уровень безработицы в России за указанный промежуток времени снизился на 0,2%, составив 4,7% от трудоспособного населения. Данный показатель самый низкий за всю историю современной РФ.