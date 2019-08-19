Счетная палата: экономика России падает из-за снижения количества занятого населения

Именно снижение количества трудоустроенных граждан сдерживает рост экономики страны. Об этом информирует RNS.

Счетная палата подготовила аналитическую записку «Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе-июне 2019 года». Из приложения к документу следует, что в первом полугодии 2019 года число трудоустроенных жителей России снизилось. При этом количество безработных тоже упало. Уменьшение количества рабочей силы в стране может быть фактором, который замедляет экономический рост.

Так в январе-июне нынешнего года в РФ численность занятых в экономике граждан была равна 71,5 миллиона человек. Это на 700 000 человек меньше чем в первом полугодии прошлого года, сообщили в Счетной палате.