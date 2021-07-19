В России бензин может подешеветь до 20 рублей за литр

Как пояснил совладелец компании и ее вице-президент Леонид Федун. Это станет возможным при падении курса евро.
— Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 (рублей — ред.) Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения, — высказал своем мнение Федун.
Он сделал свой прогноз относительно развития рынка топлива. Мужчина считает, что в ближайшие 20 лет рынок автомобилей будет становиться более экологичным, а рынок моторного топлива в стране будет качественно улучшаться. Не исключил Федун и появление гибритных авто, которые будут экономить топливо.
Отметим, что ранее «Лукойл» поднял цены на автомобильное топливо в Башкирии. Повышение в среднем составило от 10 до 20 копеек за литр топлива.