В России бензин может подешеветь до 20 рублей за литр

В России бензин может подешеветь до 20 рублей за литр
В России бензин может подешеветь до 20 рублей за литр
Сегодня, 16:34ЭкономикаАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Свои предположения высказал совладелец «Лукойла».

Как пояснил совладелец компании и ее вице-президент Леонид Федун. Это станет возможным при падении курса евро.

Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 (рублей — ред.) Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения, — высказал своем мнение Федун.

Он сделал свой прогноз относительно развития рынка топлива. Мужчина считает, что в ближайшие 20 лет рынок автомобилей будет становиться более экологичным, а рынок моторного топлива в стране будет качественно улучшаться. Не исключил Федун и появление гибритных авто, которые будут экономить топливо.

Отметим, что ранее «Лукойл» поднял цены на автомобильное топливо в Башкирии. Повышение в среднем составило от 10 до 20 копеек за литр топлива.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы