В России бензин может подешеветь до 20 рублей за литр

— Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 (рублей — ред.) Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения, — высказал своем мнение Федун.