Мэрия Уфы: Платные парковки начнут приносить деньги уже в этом году

Вице-мэр Уфы Гульнара Валиева сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заявила, что бюджет от платных парковок пополнится уже в текущем году.

Депутаты объяснили свое решение злоупотреблением в ценовой политике со стороны частников, которые могли появиться на этом рынке. Депутаты считают, что привлечение в качестве оператора платных парковок от муниципалитета позволит сохранить деньги в городской казне.