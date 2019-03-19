Мэрия Уфы: Платные парковки начнут приносить деньги уже в этом году
Доходы за пользование платными парковками включены в перечень основных направлений расширения доходной базы бюджета.
Вице-мэр Уфы Гульнара Валиева сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заявила, что бюджет от платных парковок пополнится уже в текущем году.
Платные парковки появятся на улицах Гафури, Тукаева, Ленина, Достоевского, Цюрупы и Коммунистической.
Доходы за пользование платными парковками включены в перечень основных направлений расширения доходной базы бюджета.
Ранее, напомним, чиновники и депутаты уфимской администрации решили не доверять частным компаниям вопрос развития платных парковок.
Депутаты объяснили свое решение злоупотреблением в ценовой политике со стороны частников, которые могли появиться на этом рынке. Депутаты считают, что привлечение в качестве оператора платных парковок от муниципалитета позволит сохранить деньги в городской казне.