Производство легковых автомобилей в России увеличилось почти на 22%
18 октября, 14:59ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Такие данные приводит Росстат.
За девять месяцев этого года производство легковых автомобилей увеличилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Всего с российских конвейеров сошло 977 тыс легковых автомобилей.
В сентябре этого года выпущено 126 тыс машин. Это на 21,9% больше, чем в прошлом году. Производство грузовых автомобилей за девять месяцев возросло на 14,2% и составило 108 тыс единиц техники.
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