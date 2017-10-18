Производство легковых автомобилей в России увеличилось почти на 22%

Такие данные приводит Росстат.

За девять месяцев этого года производство легковых автомобилей увеличилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Всего с российских конвейеров сошло 977 тыс легковых автомобилей.

В сентябре этого года выпущено 126 тыс машин. Это на 21,9% больше, чем в прошлом году. Производство грузовых автомобилей за девять месяцев возросло на 14,2% и составило 108 тыс единиц техники.