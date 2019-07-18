В Башкирии намерены активно развивать въездной медицинский туризм

Сегодня, 18 июля, весьма обстоятельный разговор об экспорте медицинских услуг состоялся на тематической секции в рамках форума «Время экспортировать» в Уфе. Подробный материал с мероприятия опубликовал РБК.

Как заявила начальник отдела минздрава Башкирии Лидия Светлакова, в течение минувшего года количество иностранцев, приезжавших к нам с лечебными целыми, выросло с 470 до 600 человек в год. Если и дальше медицинский туризм будет развиваться такими темпами, то к 2024 году подобными услугами минздрав готовится обеспечить 1900 приезжих иностранцев ежегодно.

Для этого необходимо преодолеть ряд препятствий – например, это разрозненность участников рынка медицинских услуг, а также лечебно-оздоровительной и туристической сфер, отсутствие международной сертификации качества таких услуг и, к сожалению, низкий профессиональный уровень сервиса.

Тем не менее, обнадеживающие результаты есть уже сейчас. По данным минздрава, сейчас больше всего среди иностранцев, приезжающих в Башкирию, популярны кардиохирургия, офтальмология, онкология, стоматология, а также экстракорпоральное оплодотворение и пластическая хирургия. Из этого вероятно следует, что данными направлениями нужно учиться гордиться.