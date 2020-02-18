На текущий ремонт Дома республики в Уфе выделят 18,6 млн рублей

Здание находится по адресу Тукаева,46.

ГКУ РБ Хозяйственное управление уже приступило к поискам подрядчика для проведения текущего ремонта здания. Начальная цена контракта – 18,6 млн рублей. В условиях контракта: завершить ремонтные работы в течение 150 дней со дня подписания документа.

Отделочные работы со стороны правительства обойдутся республиканскому бюджету в 8,3 млн рублей, электромонтажные – в 0,7 млн, сантехнические – 2,3 млн рублей.

Со стороны администрации главы региона на отделочные работы готовы выделить 5,5 млн рублей, на электромонтажные – 0,4 млн, на сантехнические работы – 1,4 млн. Из этой суммы на оплату труда выделяется 109,7 и 70,8 тысяч рублей соответственно.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 февраля текущего года. Победитель аукциона будет определен 28 февраля.