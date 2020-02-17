В Башкирии в 2020 году на ремонт дорог выделят 14,7 млрд рублей

Власти Башкирии намерены выделить 19,1 млрд руб. из региональной казны на развитие дорожной сети автомобильных дорог в 2020-2022 годах. Планируется, что еще 9,6 млрд руб. поступит из федерального бюджета. Об этом рассказал глава Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов в ходе еженедельной правительственной оперативки.

Из них 4,6 млрд руб. уйдет на содержание автомобильных дорог уже в 2020 году, на ремонт и капитальный ремонт потратят 5,9 млрд, а на строительство и реконструкцию – 4,2 млрд.

По словам главы ведомства, в приоритете – развитие транпортного узла Уфы. В этом году продолжат строительство мостового перехода на створе улицы Воровского, начнут строительство моста через реку Белая в створе Интернациональной. Для последнего планируется привлечь 300 млн руб. из федеральной казны. Кроме того, в п. Шакша начнется капремонт моста через реку Уфа и моста через реку Белая в створе улицы Города Галле (размер привлеченных из федеральной казны средств – 200 млн).

Также в 2020 году ожидается реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта С.Юлаева и улицы З.Валиди. Федаральное участие в этом проекте – 150 млн руб.. Продолжится строительство Восточного выезда, 4 млрд на это привлекут из федеральной казны.