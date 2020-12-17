Родственница рэпера Моргенштерна выиграла тендер по поставке цветов в Уфе

Родственница рэпера Моргенштерна выиграла тендер по поставке цветов в Уфе

Вчера, 13:51ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Республиканское учреждение «Хозяйственное управление №2» нашло подрядчика на поставку цветочных композиций. В конце ноября был определен победитель аукциона. Контракт стоимостью 400 тысяч рублей получила компания ООО «Николь».

Согласно техническом заданию, фирма должна в определенные сроки поставить четыре цветочные композиции из свежих растений. При этом к ним прописаны определенные требования: крепкие тебли и листья зеленого цвета, бутоны без признаков увядания.

Две цветочные композиции будут представлены в кашпо. В составе должны быть розы нескольких видов, хризантемы, гермини помпони, эустомы. Все это должно быть украшено листьями, фетром и тканевыми лентами. Еще одна композиция, состоящая из роз, хризантем, экалипта и папоротника будет представлена в шляпной коробке. Четвертая композиция будет собрана в виде обычного букета из 11 роз.

По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», компанией «Николь» по поставке цветов владеет Наталья Моргенштерн – родственница популярного рэпера из Уфы Алишера. Фирма была зарегистрирована два года назад. За это время владельцам компании удалось заключить семь госконтрактов на общую сумму 3,9 миллионов рублей.

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