Родственница рэпера Моргенштерна выиграла тендер по поставке цветов в Уфе

Две цветочные композиции будут представлены в кашпо. В составе должны быть розы нескольких видов, хризантемы, гермини помпони, эустомы. Все это должно быть украшено листьями, фетром и тканевыми лентами. Еще одна композиция, состоящая из роз, хризантем, экалипта и папоротника будет представлена в шляпной коробке. Четвертая композиция будет собрана в виде обычного букета из 11 роз.