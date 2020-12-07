Рэпер из Уфы Моргенштерн был замечен в студии программы «Давай поженимся»

Музыкант стоял на сцене в строгом костюме без пиджака, а рядом с ним девушка пела новогоднюю песню. Предположительно, молодой артист принял участие в шоу «Давай поженимся», где люди ищут себе пару, а на сцене свой сюрприз показывала также одна из участниц.