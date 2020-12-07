Рэпер из Уфы Моргенштерн был замечен в студии программы «Давай поженимся»

Рэпер из Уфы Моргенштерн был замечен в студии программы «Давай поженимся»

Вчера, 12:48ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
В социальных сетях главная сваха России и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала видео-бекстейдж со съемок. В некоторых видео фигурировал популярный музыкант из Уфы Алишер Моргенштерн.

Музыкант стоял на сцене в строгом костюме без пиджака, а рядом с ним девушка пела новогоднюю песню. Предположительно, молодой артист принял участие в шоу «Давай поженимся», где люди ищут себе пару, а на сцене свой сюрприз показывала также одна из участниц.

Напомним, ранее российская певица Лолита Милявская вместе с хором перепела песню Моргенштерна и Элджея «Cadillac». 57-летняя исполнительница исполнила трек на музыкальном шоу LAB с Антоном Беляевым, на котором популярные певцы делают каверы на песни.

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