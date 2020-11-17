Citigroup прогнозирует падение курса доллара в 2021 году

Citigroup прогнозирует падение курса доллара в 2021 году

Вчера, 18:29ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Аналитики Citigroup считают, что в следующем году курс доллара снизится на 20%. Причина кроется в антиковидных вакцинах, которые получат широкое распространение в следующем году.

Широкое распространение вакцин от коронавируса приведет к оживлению мировой торговли, что снизит курс американской валюты. Вторым фактором, который приведет к снижению курса, называют мягкую политику ФРС. Из-за снижения ставки инвесторы могут перевести часть американских активов в международные, пишет infox.ru.

Эксперты Citigroup напомнили, что в 2001 году начался обвал доллара, продлившийся несколько лет. Он произошел из-за вступления Китая в ВТО, что не очень хорошо отразилось на негибкой экономике Соединенных Штатов.

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