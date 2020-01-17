Рубль снова растет по отношению к основным валютам

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Данные на момент открытия торгов на Московской бирже показали, что евро и доллар немного опустились по отношению к рублю.
Американская валюта подешевела относительно российской всего на копейку, до 61,41 рубля. А вот европейская просела сразу на 6 копеек, до 68,47 рубля, сообщает RT.
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