Дефицит контейнеров грозит новой волной роста цен на все товары

Дефицит контейнеров грозит новой волной роста цен на все товары
Дефицит контейнеров грозит новой волной роста цен на все товары
Вчера, 19:03ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Пока россияне оставляют все большую часть зарплаты в магазинах, оплачивая привычные продукты, Росстат фиксирует рекордное падение цен. Эксперты прогнозируют усугубление проблемы, поскольку ситуация с логистикой не выравнивается.

Эксперты прогнозируют, что проблемы с логистикой грозят новой волной роста цен. В частности, они напоминают, что в 2021 году около 75% непродовольственных товаров были импортными, при полном перестраивании системы импорта оставшийся российский товар будет расти и расти в цене.

Подчеркивается, что сейчас основной канал импорта идет из Китая, причем все группы товаров завозятся в контейнерах — это просто и удобно. Но тут тоже есть свой нюанс: эти ящики после наложения санкций попросту увозят из России и не возвращают, поскольку Россия большинство из них не контролирует — примерно треть контейнерного парка в России принадлежит отечественным собственникам. А дефицит контейнеров напрямую влияет на тарифы грузоперевозок.

Эксперты подчеркивают, что стоимость логистики будут обязательно закладывать в себестоимость товаров, что неминуемо повлечет за собой рост цен. При этом альтернативные способы доставки не будут дешевле или быстрее.

Ряд экспертов считает, что пока волноваться не стоит — есть множество других поводов. Причина, в частности, в том, что стоимость контейнерных перевозок составляет лишь малую часть в стоимости товара, а цены могут вырасти только из-за дефицита самих товаров. Впрочем, в случае подтверждения самых пессимистичных прогнозов потребители окажутся в проигрыше, как обычно.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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