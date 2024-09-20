Мэр Стерлитамака ушел в отставку

Posted 20 сентября, 10:55
Published 20 сентября, 10:55
Modified 20 сентября, 11:49
Updated 20 сентября, 11:49
В пятницу, 20 сентября, в Стерлитамаке состоялось первое заседание нового состава Совета городского округа, на котором были подведены итоги выборов и обсуждены важные вопросы управления городом. В этом заседании принял участие и ушедший с поста мэр Рустем Газизов, который объявил о своей отставке.
В ходе заседания были вручены удостоверения и нагрудные знаки вновь избранным депутатам. Игорь Сыров был единогласно избран председателем Совета. Заместителем председателя стал Сергей Бойков, который также имеет богатый опыт работы в городской администрации и активно участвует в решении социальных вопросов. На заседании были выбраны председатели постоянных депутатских комиссий, которые будут заниматься различными аспектами городской жизни — от бюджета до социальной политики.
Одним из ключевых вопросов повестки дня стало прекращение полномочий главы администрации, что является стандартной процедурой для обеспечения прозрачности управления. Временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Эмиль Шаймарданов до назначения нового главы администрации.
Депутаты также обсудили проведение конкурса на замещение должности главы администрации города, при формировании конкурсной комиссии половина членов будет назначена Советом, а другая — Главой Республики Башкортостан.