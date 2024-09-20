Мэр Стерлитамака ушел в отставку

В пятницу, 20 сентября, в Стерлитамаке состоялось первое заседание нового состава Совета городского округа, на котором были подведены итоги выборов и обсуждены важные вопросы управления городом. В этом заседании принял участие и ушедший с поста мэр Рустем Газизов, который объявил о своей отставке.



В ходе заседания были вручены удостоверения и нагрудные знаки вновь избранным депутатам. Игорь Сыров был единогласно избран председателем Совета. Заместителем председателя стал Сергей Бойков, который также имеет богатый опыт работы в городской администрации и активно участвует в решении социальных вопросов. На заседании были выбраны председатели постоянных депутатских комиссий, которые будут заниматься различными аспектами городской жизни — от бюджета до социальной политики.