Башкирия заняла третье место по индексу качества инновационной политики

Башкирия вошла в число «прорывных» регионов России и показала значительные темпы роста в свежем рейтинге инновационного развития субъектов РФ, который подготовила Высшая школа экономики.

Башкирия также попала в ТОП-5 регионов по значению индекса научно-технического потенциала, заняв 5 место (+6 позиций).

Авторы исследования подчеркивают, что регион отличает высокий уровень вовлеченности частных предприятий в сферу научных исследований и разработок (3 место), а также значимая доля поступлений от экспорта технологий по отношению к внутреннему региональному продукту (2 место).

На первых позициях рейтинга находятся Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Башкирия продемонстрировала мощный – на 31 позицию – подъем по индексу качества инновационной политики, поднявшись с 34 на 3 позицию.

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