Lasselsberger построит в Башкирии завод за 2,2 млрд рублей

Он станет второй производственной площадкой компании в регионе.

Правительство Башкирии и компания Lasselsberger подписали соглашение о строительство завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе.

На первом этапе компания планирует вложить в строительство 2,2 млрд рублей, однако позже планируется запустить вторую очередь строительства и инвестиции могут составить 14 млрд.