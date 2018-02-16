Lasselsberger построит в Башкирии завод за 2,2 млрд рублей

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Он станет второй производственной площадкой компании в регионе.
Правительство Башкирии и компания Lasselsberger подписали соглашение о строительство завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе.
На первом этапе компания планирует вложить в строительство 2,2 млрд рублей, однако позже планируется запустить вторую очередь строительства и инвестиции могут составить 14 млрд.
Напомним, для Lasselsberger производство в Абзелиловском районе станет уже вторым заводом, первый находится в Уфе недалеко от аэропорта и производит керамическую плитку и керамогранит.
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