«Газпром Нефтехим Салават» продал мелеузовский завод удобрений

Новым владельцем завода «Мелеузовские минеральные удобрения» стал воронежский «ПромХимТорг». Как сообщили в пресс-службе прежнего владельца актива, аукцион прошёл 26 января, а уже к первому февраля покупатель перечислил деньги за акции, тогда же и было зарегистрированы право собственности. Сумму сделки стороны не разглашают.