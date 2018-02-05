«Газпром Нефтехим Салават» продал мелеузовский завод удобрений
Сегодня, 17:33ЭкономикаКонстантин Климов
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Завод пытались продать с 2014 года.
Новым владельцем завода «Мелеузовские минеральные удобрения» стал воронежский «ПромХимТорг». Как сообщили в пресс-службе прежнего владельца актива, аукцион прошёл 26 января, а уже к первому февраля покупатель перечислил деньги за акции, тогда же и было зарегистрированы право собственности. Сумму сделки стороны не разглашают.
«Газпром Нефтехим Салават» пытался продать завод с 2014 года, однако покупателей на него найти не удавалось.
Проектная мощность «Мелеузовских минудобрений» - 450 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн сложных удобрений в год.
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