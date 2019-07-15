Орешкин оценил темпы инфляции на 2019 год

По официальному прогнозу министерства, на конец года этот показатель должен быть равен 4,3%, сообщает 15 июля газета «Известия».

В связи с замедлением роста инфляции Центробанк смягчает кредитно-денежную политику, отметил Орешкин.

Российский лидер Владимир Путин ранее, на «прямой линии», говорил о то, что действия регулятора и правительства страны сделали возможным снизить данный показатель: его годовое значение составило менее 5%.