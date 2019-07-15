Орешкин оценил темпы инфляции на 2019 год

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По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, годовая инфляция в России сохранится на уровне менее 4%.
По официальному прогнозу министерства, на конец года этот показатель должен быть равен 4,3%, сообщает 15 июля газета «Известия».
В связи с замедлением роста инфляции Центробанк смягчает кредитно-денежную политику, отметил Орешкин.
Российский лидер Владимир Путин ранее, на «прямой линии», говорил о то, что действия регулятора и правительства страны сделали возможным снизить данный показатель: его годовое значение составило менее 5%.
В прогнозах на 2020-2021 год Центробанк указал еще более низкое значение инфляции: около 4%.
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