В Башкирии поменяли руководителя Госкомтранса

Рустэм Хамитов своим указом назначил исполняющим обязанности председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберта Сулейманова.

Бывший руководитель дорожного хозяйства региона освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.