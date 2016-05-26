В Башкирии поменяли руководителя Госкомтранса
Сегодня, 20:22ЭкономикаФото: Пресс-служба главы Башкирии
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Рустэм Хамитов своим указом назначил исполняющим обязанности председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберта Сулейманова.
Бывший руководитель дорожного хозяйства региона освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.
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