Пять чиновников минлесхоза Башкирии строго наказаны за конфликт интересов

Так, в Бирском районе участковый лесничий был застигнут проверкой за весьма странным занятием: в рабочее время он помогал вести бизнес своему отцу и постоянно перевозил его лесоматериалы на деревоперерабатывающее предприятие, расположенное в Уфимском районе. Помимо этого, поводом для претензий на тему конфликта интересов стал и тот факт, что этот лесничий не поставил в известность свое руководство о том, что его жена работает в региональном Минлесхозе. В ходе прокурорской проверки лесничий уволился с работы.