В Башкирию за 11 месяцев от Кремля поступило около 100 млрд рублей поддержки

По словам министра, за 11 месяцев 2020 года из казны страны в Башкирию поступило около 80 миллиардов рублей, однако финансовая помощь все еще продолжает поступать.
— За год объём федеральной поддержки ожидается в сумме почти 100 миллиардов рублей, – рассказала Лира Игтисамова.
В правительстве отметили, что деньги были потрачены на обеспечение сферы здравоохранения. В том числе на содержание и увеличение коечного фонда, строительства госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, закупку лекарств и выплаты медикам.
Напомним, ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что с учетом всех затрат в 2020 году почти 20 миллиардов дополнительных средств было потрачено на сферу здравоохранения.