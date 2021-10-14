Силуанов предупредил о риске раскручивания стагфляционной спирали в мире

Силуанов предупредил о риске раскручивания стагфляционной спирали в мире

Силуанов предупредил о риске раскручивания стагфляционной спирали в мире

Вчера, 23:57
Экономика
Фото: kremlin.ru
Министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил о риске раскручивания стагфляционной спирали в мировой экономике. Об этом он сообщил на встрече глав минфинов и управляющих центральными банками стран G20.

По мнению Силуанова, инфляция превышает целевой показатель уже в 14 государствах G20. Во многих развитых государствах «масштабы инфляционного давления беспрецедентны». По сведениям Министерства финансов, причиной этому стало применение стимулов, которые несоразмерны с возможностями восстановления экономики. Об этом сообщает RT.

Силуанов подчеркнул, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. Он посоветовал странам «двадцатки» перейти к скорой нормализации для того чтобы держать контроль над инфляцией. На данный момент «важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали», — добавил Силуанов.

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