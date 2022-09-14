Тимур Хакимов: «ТПП РБ формирует площадку для организаций лингвистистической отрасли»

Тимур Хакимов: «ТПП РБ формирует площадку для организаций лингвистистической отрасли»
Тимур Хакимов: «ТПП РБ формирует площадку для организаций лингвистистической отрасли»
Сегодня, 16:45ЭкономикаФото: tpprb.ru
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан объединяет ведущие предприятия и организации республики в сфере переводческой деятельности для решения проблем отрасли.

Для этого на базе Палаты создается специальный Комитет по лингвистике. К такому решению профессиональное сообщество пришло на совещании сегодня, 14 сентября. В нем приняли участие представители ведущих вузов (УГНТУ, БГУ, БГПУ) и образовательных учреждений республики, а также лидирующие бюро переводов. Всего более 30 профессиональных лингвистов и переводчиков.

На встрече были подняты проблемы экспертизы качества переводов, недобросовестности контрагентов, проведения платежей, а также популяризации региональных бюро переводов на федеральном уровне.

Фото:tpprb.ru

На совещании были представлены услуги, которые оказывает Палата, в том числе по сертификации и экспертизе. Участники смогли оценить инструменты поддержки бизнеса и определили круг вопросов, которыми будет заниматься новая общественная структура.

«Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан имеет достаточный набор финансовых инструментов для решения проблем как крупного бизнеса, так и представителей малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Авторитет Палаты, позволяет урегулировать любые коммерческие споры через МКАС и провести экспертизу качества. Сейчас мы пересматривает работу действующих на базе ТПП РБ комитетов и будем создавать новые профессиональные сообщества», — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Материалы по теме:
сотрудничество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы