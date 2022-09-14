Тимур Хакимов: «ТПП РБ формирует площадку для организаций лингвистистической отрасли»

Для этого на базе Палаты создается специальный Комитет по лингвистике. К такому решению профессиональное сообщество пришло на совещании сегодня, 14 сентября. В нем приняли участие представители ведущих вузов (УГНТУ, БГУ, БГПУ) и образовательных учреждений республики, а также лидирующие бюро переводов. Всего более 30 профессиональных лингвистов и переводчиков.
На встрече были подняты проблемы экспертизы качества переводов, недобросовестности контрагентов, проведения платежей, а также популяризации региональных бюро переводов на федеральном уровне.
На совещании были представлены услуги, которые оказывает Палата, в том числе по сертификации и экспертизе. Участники смогли оценить инструменты поддержки бизнеса и определили круг вопросов, которыми будет заниматься новая общественная структура.
«Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан имеет достаточный набор финансовых инструментов для решения проблем как крупного бизнеса, так и представителей малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Авторитет Палаты, позволяет урегулировать любые коммерческие споры через МКАС и провести экспертизу качества. Сейчас мы пересматривает работу действующих на базе ТПП РБ комитетов и будем создавать новые профессиональные сообщества», — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.