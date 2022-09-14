Тимур Хакимов: «ТПП РБ формирует площадку для организаций лингвистистической отрасли»

Для этого на базе Палаты создается специальный Комитет по лингвистике. К такому решению профессиональное сообщество пришло на совещании сегодня, 14 сентября. В нем приняли участие представители ведущих вузов (УГНТУ, БГУ, БГПУ) и образовательных учреждений республики, а также лидирующие бюро переводов. Всего более 30 профессиональных лингвистов и переводчиков.