Тимур Хакимов: "Мы не должны забывать своих Героев"

Тимур Хакимов: "Мы не должны забывать своих Героев"
Тимур Хакимов: "Мы не должны забывать своих Героев"
Вчера, 09:00Общество
В Салавате состоялось открытие стелы, посвящённой Герою России Владимиру Евгеньевичу Трубанову.

Торжественное событие жители города приурочили ко дню памяти земляка.

Установка стелы реализована в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» с участием меценатов и помощи депутата Госсобрания – Курултая РБ Тимура Хакимова.

Владимир Трубанов погиб 26 лет назад, 19 августа 1996 года, прикрывая отход сослуживцев из подбитой БРДМ во время уличных боёв в Грозном. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе в условиях, сопряженных с риском для жизни, 26 января 1998 года ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Мы не забываем своих земляков-героев. Истории их подвигов и примеры безграничного мужества должен знать каждый школьник. У меня у самого отец выполнял интернациональный долг в Афганистане и участвовал в боевых действиях за Россию. Сейчас, во время проведения спецоперации на Украине, особенно важно чтить Героев России для поднятия патриотизма граждан», - считает Тимур Хакимов.

Депутаты Госсобрания РБ всегда помогают в решении общественных задач, занимаются благотворительностью. Тимур Хакимов, ставший в 2012 году самым молодым народным избранником в истории башкирского парламентаризма, также известен как активный меценат. В числе последних акций – участие в формировании гуманитарного конвоя в ДНР и ЛНР.

В последние годы депутат оказывал помощь в приобретении медицинского оборудования в детские больницы, ранцев для тушения пожаров, постоянно помогал подшефным детским домам. По проекту "Атайсал" реконструировал мечеть в родном Кумертау.

Материалы по теме:
сотрудничество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы