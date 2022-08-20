Тимур Хакимов: "Мы не должны забывать своих Героев"

Торжественное событие жители города приурочили ко дню памяти земляка.
Установка стелы реализована в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» с участием меценатов и помощи депутата Госсобрания – Курултая РБ Тимура Хакимова.
Владимир Трубанов погиб 26 лет назад, 19 августа 1996 года, прикрывая отход сослуживцев из подбитой БРДМ во время уличных боёв в Грозном. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе в условиях, сопряженных с риском для жизни, 26 января 1998 года ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
«Мы не забываем своих земляков-героев. Истории их подвигов и примеры безграничного мужества должен знать каждый школьник. У меня у самого отец выполнял интернациональный долг в Афганистане и участвовал в боевых действиях за Россию. Сейчас, во время проведения спецоперации на Украине, особенно важно чтить Героев России для поднятия патриотизма граждан», - считает Тимур Хакимов.
Депутаты Госсобрания РБ всегда помогают в решении общественных задач, занимаются благотворительностью. Тимур Хакимов, ставший в 2012 году самым молодым народным избранником в истории башкирского парламентаризма, также известен как активный меценат. В числе последних акций – участие в формировании гуманитарного конвоя в ДНР и ЛНР.
В последние годы депутат оказывал помощь в приобретении медицинского оборудования в детские больницы, ранцев для тушения пожаров, постоянно помогал подшефным детским домам. По проекту "Атайсал" реконструировал мечеть в родном Кумертау.