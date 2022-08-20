Тимур Хакимов: "Мы не должны забывать своих Героев"

«Мы не забываем своих земляков-героев. Истории их подвигов и примеры безграничного мужества должен знать каждый школьник. У меня у самого отец выполнял интернациональный долг в Афганистане и участвовал в боевых действиях за Россию. Сейчас, во время проведения спецоперации на Украине, особенно важно чтить Героев России для поднятия патриотизма граждан», - считает Тимур Хакимов.