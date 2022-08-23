Тимур Хакимов: «ТПП РБ активно взаимодействует с Фондом развития промышленности»

Тимур Хакимов: «ТПП РБ активно взаимодействует с Фондом развития промышленности»
Тимур Хакимов: «ТПП РБ активно взаимодействует с Фондом развития промышленности»
Вчера, 19:17ЭкономикаФото: tpprb.ru
В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан прошел семинар «Меры поддержки промышленных предприятий». В нем приняли участие более 30 топ-менеджеров крупных предприятий республики.

Директор Фонда развития промышленности РБ Анвер Каримов рассказал собравшимся о мерах поддержки предприятий по линии регионального и федерального фондов. Подробно он рассказал о предоставлении займов предприятиям региона на льготных условиях, участии в создании новых производств для импортозамещения и экспорта, привлечении инвестиций в экономику.

Фото:tpprb.ru

На семинаре представители бизнеса получили всю информацию о грантах Правительства РБ промышленным предприятиям на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств.

Фото:tpprb.ru

Руководитель Фонда представил пошаговую инструкцию для подачи заявок на субсидии и гранты, а также рассказал о типичных ошибках при подготовке проектов. У всех участников была возможность получить индивидуальную консультацию.

Фото:tpprb.ru

«Торгово-промышленная палата активно взаимодействует с Фондом развития промышленности России по линии ТПП РФ. В Экспертный совет Фонда входит руководство федеральной Палаты, которое собирает мнения о предприятиях в региональных ТПП. Мы на местах проверяем каждую заявку, анализируем экономическое состояние предприятий и даем свое заключение. ТПП РБ несет ответственность за то, что льготные кредиты будут возвращены. Только в 2021 году по линии ФРП было поддержано 36 проектов предприятий Башкортостана. Объем привлеченных федеральных средств составил 4 668.12 млн рублей. Чтобы эта поддержка была эффективной, предприятия должны знать, как ей можно воспользоваться. Для этого мы и проводим подобные семинары», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Более подробную информацию о проектах и грантах можно найти на сайте ФРП РБ или по телефону горячей линии: (347) 286-58-81

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