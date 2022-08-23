Тимур Хакимов: «ТПП РБ активно взаимодействует с Фондом развития промышленности»

«Торгово-промышленная палата активно взаимодействует с Фондом развития промышленности России по линии ТПП РФ. В Экспертный совет Фонда входит руководство федеральной Палаты, которое собирает мнения о предприятиях в региональных ТПП. Мы на местах проверяем каждую заявку, анализируем экономическое состояние предприятий и даем свое заключение. ТПП РБ несет ответственность за то, что льготные кредиты будут возвращены. Только в 2021 году по линии ФРП было поддержано 36 проектов предприятий Башкортостана. Объем привлеченных федеральных средств составил 4 668.12 млн рублей. Чтобы эта поддержка была эффективной, предприятия должны знать, как ей можно воспользоваться. Для этого мы и проводим подобные семинары», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.