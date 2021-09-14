НРФ Регионы в Екатеринбурге стал первым крупным ивентом рекламной индустрии за 2 года

В Екатеринбурге прошел Национальный рекламный форум Регионы, который стал самым крупным офлайн-событием в сфере рекламной индустрии за последние 2 года. В рамках состоявшегося мероприятия было проведено свыше 20 саммитов, секций и дискуссий.

Участниками форума стали более 60 экспертов в данной отрасли со всех российских регионов. Эксперты сделали выводы, что региональный рекламный рынок сейчас восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По информации Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в посткризисный год отечественный региональный рекламный рынок превысил показатели предыдущего, крайне сложного для индустрии года на 10%, а его объем преодолел отметку в 18 миллиардов рублей. Все направления рекламного рынка Екатеринбурга, кроме прессы, демонстрируют устойчивый рост, а общие объемы побили отметку в 1 миллиард рублей, что на 27% превышает показатели I полугодия прошлого года. Как сообщает tagilcity.ru, второй день НРФ был посвящен Первому региональному фестивалю рекламы, где демонстрировались достижения в сфере образования и творчества. Кроме тематических дискуссий, проводились воркшопы, лекции, штурмы, в которых активно участвовали топ-менеджеры рекламных агентств — победителей креативного рейтинга, составленного АКАР. В числе главных трендов последнего времени в сфере рекламного креатива выступила смена роли креативщика. Многие спикеры пришли к выводу, что в нынешних условиях обилия пользовательского контента изобретатель новых концепций становится художником, который способен работать со смыслами на уровне культурных кодов, воплощая в жизнь инновационные проекты. Отдельных обсуждений в рамках прошедшего форума удостоилась тема глобальной цифровизации. Пользователи, которые достаточно много времени в течение дня проводят в интернете, активно переосмысляют цифровое пространство, меняя существующую реальность под свои потребности и занимая в ней определенное место. Благодаря такому развитию появляются виртуальные модели, VR-показы и онлайн-концерты. В завершение второго дня форума прошла церемония награждения Первого фестиваля рекламы — 1Й, где были продемонстрированы самые успешные рекламные кейсы, разработанные агентствами, брендами и фрилансерами из различных субъектов РФ. Примечательно, что НРФ Регионы — проект, разработанный АКАР для развития рекламной отрасли не в Москве, а в регионах. Официальным медиапартнером форума является холдинг 1MI.

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