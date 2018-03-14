Жители Башкирии заявили: Нам отказали в капремонте из-за скромных взносов

В прошлом году у жителей Туймазинского района возникали серьезные вопросы по поводу качества проводимого капремонта, критериев отбора домов, изменений в порядке организаций работ. В то же время чиновники разного ранга рассказывали журналистам о гражданах, не пускающих к себе ремонтников.

Как показал опыт 2018 года, ситуация изменилась в лучшую сторону не во всем. Так, жильцы ряда старых двухэтажек заявили, что их дома не включают в план из-за малого количества жильцов, и, соответственно, незначительной суммы взносов.

Наш корреспондент попросил прокомментировать ее начальника отдела ЖКХ администрации Туймазинского района Айдара Гиниятуллина. Чиновник не согласился с мнением горожан.

– Обращения по качеству капремонта передавались в отдел технадзора Регоператора через домкомов, старших по подъезду либо напрямую бригадирам, – пояснил он. – На общем собрании были выбраны жильцы для приемки дома в эксплуатацию по окончании капремонта. Если они после ремонта выявляли недостатки, подрядчик быстро их устранял, иначе у него возникли бы проблемы с оплатой работы.

По словам Айдара Гиниятуллина, в доме № 51 на улице Островского подрядчик замешкался с установкой канализационных водоотводов. По обращению жильцов ситуацию исправили.

Еще один характерный случай. В прошлом году в муниципалитет поступали тревожные сигналы, связанные также и с затоплением нескольких квартир на верхних этажах. Это случилось в результате дождей, которые грянули после демонтажа старой кровли и застигли ремонтников врасплох. В итоге все вопросы по возмещению (устранению подтеков) ущерба собственникам были решены.

- По закону в течение пяти лет подрядчика могут вернуть на объект для устранения недоделок. Право подписи в приёмочных документах имеют и специалисты ЖКХ, представляющие администрацию района, - рассказал представитель муниципалитета. - Они также регулярно осматривают объекты. В прошлом году были отремонтированы 42 многоквартирных дома, в плане на нынешний год – 41 дом.

По данным районной администрации, капремонт в домах уже начался раньше установленного срока, а закончится он в октябре-ноябре к отопительному сезону. Торги по определению подрядчиков в части домов завершены. Уже меняется кровля в пяти домах - кстати, этот вид работ в 2018 году по желанию жильцов преобладает над другими видами капремонта.

Что же касается старых двухэтажек, то информация о невнимании к ним, по мнению Айдара Гиниятуллина, не соответствует действительности.

- В нынешнем году, как и каждый год, в программу капремонта включены около 30% двухэтажек. Достаточно взглянуть на список, вывешенный на нескольких сайтах. При этом один из главных критериев отбора – платежная дисциплина, - подчеркнул он.

Так, к примеру, в прошлых годах почти половина жильцов ряда домов на улицах 70 лет Октября, Аксакова, Мусы Джалиля, Олега Кошевого, Островского в Туймазах являлись злостными неплательщикам (собираемость составляла менее 40 процентов), и эти здания не вошли в план ремонта.

- К сожалению, находятся жильцы, которые не пускают ремонтников в квартиры, - отметил собеседник. - У них в туалете и ванной сгнившие, забитые накипью железные трубы, но их это мало волнует. Специалисты Регоператора берут с хозяев квартир расписку о том, что в случае разрушения труб и затопления соседей они будут сами отвечать за последствия.

Кстати, в 2017 году для выравнивания конкурентных возможностей были введены электронные торги по отбору подрядчиков для проведения капремонта. Но тут же обозначились серьезные проблемы.

Как сообщил Медиакорсети Айдар Гиниятуллин, стали появляться фирмы-однодневки, которые старались занижать на торгах реальную стоимость работ, экономить на материалах, оплате труда работников, что в ряде случаев сказывалось на качестве. В прошлом году конкурс на проведение работ выиграли четыре туймазинские организации, наработавшие приличный опыт в капремонте жилфонда: Гостиничный комплекс «Башкортостан», ООО «Энергостройсервис», ООО «СФ № 3» и ООО «Импульс». Последнее, кстати, эксплуатирует собственноручно отремонтированные здания. Пятый подрядчик был из Уфы, но к нему не было нареканий.

- В результате в 2018 году принято решение определять подрядчика путём проведения торгов единым лотом на все ремонтируемые многоэтажки. Это позволит отсеивать недобросовестных исполнителей работ, - заявил представитель муниципалитета. - Идеальный вариант, когда торги выигрывает местное предприятие, которое потом обслуживает отремонтированные дома. Но конкуренцию никто не отменял.

Напомним, Медиакорсеть уже подробно рассказывала о проблемах, связанных с проведением капремонта в Башкирии. Мы намерены продолжить изучение данной темы.

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