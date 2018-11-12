В Башкирии собрали 353 миллиарда рублей налогов

Консолидировано в бюджеты всех уровней Башкирии (республиканский, городские и районные) по итогам 10 месяцев в объеме 353,3 миллиарда рублей. Это на 77,7 миллиардов рублей больше, чем за тот же период прошлого 2017-го. Прирост составил 28,2%.

Со всей суммы денег, собранных на территории Башкирии, в федеральный бюджет ушли 184,4 миллиарда (+31,9% к прошлому году), в консолидированный бюджет Башкирии было зачислено 137,5 миллиардов (+27,6% к прошлому году).

Из всех собранных налогов, основная часть это:

- налог на добычу полезных ископаемых 122,8 млрд руб или 34,8% от всех поступлений,

- налог на прибыль организаций 73,1 млрд руб или 20,7%,

- акцизы 52,2 млрд руб или 14,8%,

- налог на доходы физических лиц 42, млрд руб или 12,2%,

- налог на добавленную стоимость 33,6 млрд руб или 9,5%,

- имущественные налоги 18,3 млрд руб или 5,2%,