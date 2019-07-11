В Башкирии за три месяца изъяли годовой объем поддельного спиртного
Как считают федеральные эксперты, в Башкирии существенно улучшился контроль за торговлей алкогольной продукцией.
По официальным данным, уже по итогам первого квартала в Башкирии было изъято около 250 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Это можно считать серьезным достижением, поскольку данные цифры сопоставимы с аналогичным показателем за весь 2018 год.
Игорь Алешин и Радий Хабиров пришли к выводу, что столь серьезных показателей удалось достичь в основном благодаря значительному усилению контроля за торговлей алкогольной продукцией.
- Работает неплохо МВД, это ведомство не пускает на рынок контрафакт, - отметил в беседе Радий Хабиров.
Кстати, несколько лет назад главой МВД Башкирии был Игорь Алешин, однако он не имеет отношения к нынешнему руководителю Росалкогольрегулирования. Они тезки.
Напомним, борьба с контрафактным алкоголем ранее не раз становилась темой для обсуждения на заседаниях правительства Башкирии. Один из результатов таких обсуждений - запрет продажи алкоголя во время сабантуев.