В Башкирии за три месяца изъяли годовой объем поддельного спиртного

Сегодня, 11 июля, в ходе рабочей встречи врио главы Башкирии Радия Хабирова с руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Алёшиным прозвучало сообщение о том, что в 2019 году Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по борьбе с контрафактным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

По официальным данным, уже по итогам первого квартала в Башкирии было изъято около 250 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Это можно считать серьезным достижением, поскольку данные цифры сопоставимы с аналогичным показателем за весь 2018 год.

Игорь Алешин и Радий Хабиров пришли к выводу, что столь серьезных показателей удалось достичь в основном благодаря значительному усилению контроля за торговлей алкогольной продукцией.

- Работает неплохо МВД, это ведомство не пускает на рынок контрафакт, - отметил в беседе Радий Хабиров.

Кстати, несколько лет назад главой МВД Башкирии был Игорь Алешин, однако он не имеет отношения к нынешнему руководителю Росалкогольрегулирования. Они тезки.