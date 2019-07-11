Фото: wikipedia.org
Банк России рассказал о размере внешнего долга
11 июля, 22:11Экономика
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Центробанк оценивает размер внешнего долга России по состоянию на первое июля в 482,4 миллиарда долларов США.
С начала года эта сумма выросла на 27,7 миллиарда долларов, пишет RT. На размере внешнего долга отразилось приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в рублях, так и в валюте, а также невыплаченные дивиденды.
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