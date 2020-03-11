Банк России собирается начинать упреждающую продажу валюты

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Центробанк с 10 марта начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.
Как сообщает RT, данное решение призвано снизить волатильность рынка в условиях изменений стоимости нефти.
Отмечается, что в Центробанке следят за развитием событий и готовы, при необходимости, использовать дополнительные инструменты стабилизации.
Валюта для продажи будет использована из резерва Фонда национального благосостояния.
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