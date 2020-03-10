Белоруссия получит 200 000 тонн нефти из России

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александра Тищенко заявил, что в марте поставки нефти в республику обеспечит группа «Сафмар» и еще 5 небольших российских компаний. «Сафмар» поставит 300 000 тонн, на долю остальных участников приходится примерно 200 000 тонн. Также НПЗ республики примут в марте порядка 250 000 тонн от азербайджанской компании Socar. Еще 160 000 тонн были закуплены в России через трейдеров.

По словам Тищенко, пока не ясно продолжат ли эти 5 компаний работу в апреле. Белорусская сторона сообщает, что работа в данном направлении будут вестись с учетом ситуации на рынке нефти. Также он отметил, что поставки будут производиться без премий.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил СМИ, что нефтяной кризис дает Белоруссии дополнительные возможности в переговорах с Россией, пишет rns.online.