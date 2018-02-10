Росгеология нашла в Башкирии крупное месторождение золота и серебра

Участок находится на территории Хайбуллинского района.

АО «Северо-Кавказское ПГО» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершило поиски месторождений медно-колчеданных руд на Новопетровской площади, которая расположена на территории Хайбуллинского района Башкирии. Работы проводились в рамках контракта, заключенного в 2015 году между Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и Росгелогией. Площадь изучаемой территории составляла 28 км2.

- В ряде рудных пересечений сплошных массивных медно-колчеданных руд мощностью 3-5 м отмечаются весьма высокие содержания меди (до 20%), цинка (до 25%), золота – до 16 г/т, серебра – до 148 г/т, - отмечается в сообщении Росгеологии.

Расчеты ученых показали, что целесообразно отрабатывать этот объект подземным способом с шахтным вскрытием. Уровень рентабельности к производственным затратам при этом составит 16,3%.