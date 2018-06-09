Главе Башкирии предложили создать новое предприятие во время награждения

- Конечно же, у нас ещё много нерешённых вопросов, тем, которые нужно обсуждать и продвигать вперёд. Вчера об этом говорил и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время своей прямой линии с населением, гражданами страны. Конечно, мы понимаем, что ещё многое нужно делать в части образования, здравоохранения, решения социальных вопросов, развития науки, культуры, - обратился Рустэм Хамитов к аудитории и призвал всех жителей республики к мобилизации и сплоченности.