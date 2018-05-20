Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

Как сообщает пресс-служба правительства, наградами отмечены четыре семьи за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций. Семья Зайнуллиных – Галия Хакимьяновна и Самат Ишбулатович – воспитали пятерых детей. Их сын погиб при исполнении воинского долга, посмертно отмечен орденом Мужества.

Семья Семёновых – Галина Антоновна и Валерий Вениаминович – воспитывают 18 детей: трёх родных и 15 приёмных. Их дети демонстрируют успехи в учёбе и творчестве, являются лауреатами многочисленных российских и международных конкурсов.

– В семье Самигуллиных есть дети, принёсшие славу нашей республике. Алина Самигуллина – действующая спортсменка сборной России (спорт слабовидящих) по лёгкой атлетике, победитель и призёр Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, – рассказал Рустэм Хамитов.

– Семья Чудовых – Галина Ильинична и Александр Николаевич – воспитали троих детей. Максим Чудов – российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, очень известный человек в нашей республике. Он принёс славу Уфе и Башкортостану. Огромное вам спасибо!

Глава республики выразил благодарность награждённым семьям за их активную позицию и успехи в воспитании подрастающего поколения.

– Вот такие выдающиеся, замечательные семьи есть у нас в республике, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы должны поддерживать их, ставить такие семьи в пример. Конечно же, я как Глава республики очень благодарен вам. Ҙур рәхмәт! Спасибо вам большое!